Zwei Höchster Teams sind im WC-Finale dabei

Mit einem Sieg treten Simon König / Florian Fischer von der Radball-Bühne in Höchst ab. Höchst 1 und Höchst 2 sind im Weltcup-Finale dabei

Beim letzten UCI-Radball-Weltcupturnier 2018 in Höchst/Vorarlberg kam es im Finale zum dem vom Verein und den vielen Radball-Fans erhofften Duell der heimischen Spitzenmannschaften. In einem an Dramatik und Rasse nicht zu überbietenden Finalspiel gewannen Simon König/Florian Fischer als Team Höchst 2 ihr letztes Turnier vor heimischen Publikum. Nach der regulären Spielzeit stand es 3:3, nach einer Spielzeitverlängerung 5:5, also musst ein „4m-Schießen“ entscheiden. Das Duell der beiden derzeit wohl besten Torhüter der Welt, Patrick Schnetzer von Höchst 1 und Simon König von Höchst 2 gewann Simon König knapp mit 3:2. Damit hat das Turnier jenen Ausgang genommen, den sich viele Gäste insgeheim erhofft haben: zum Abschluss einer beispiellosen Karriere ein „Weltcup-Heimturnier“ zu gewinnen ist wohl ein krönender Abschluss für Simon König und Florian Fischer.