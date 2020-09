Zwei Hobbyfotografen machen eine gemeinsame Sache

Der Feldkircher Willibald Schmidt und Luggi Knobel aus Rankweil stellen Bilder zum Thema Graffiti in Vorarlberg aus

RANKWEIL/FELDKIRCH. Die beiden Hobbyfotografen Willibald Schmidt aus Feldkirch und der Rankweiler Luggi Knobel stellen zum Thema Graffiti in Vorarlberg im Landeskonservatorium Feldkirch ihre Fotos aus. Ab sofort können die Besucher zu den Öffnungszeiten am Landeskonservatorium Feldkirch die Fotoausstellung der beiden Hobbyfotografen Willibald Schmidt und Luggi Knobel bewundern. Schon öfters haben die Fotografen aus Feldkirch und Rankweil an den verschiedensten Orten wie am Hotel am Kaiserstrand in Lochau oder im Vinomnacenter Rankweil und eben ein paar Mal am Landeskonservatorium Feldkirch zu den verschiedensten täglichen Themen der Öffentlichkeit ihre Werke präsentiert. Die Fotoausstellung von Schmidt und Knobel zum Thema Graffiti in Vorarlberg ist noch bis 21. Dezember in Feldkirch zu sehen. VN-TK