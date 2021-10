Zwei Heimspiele in zwei Tagen

Kapfenberg und Wiener Neustadt kommen zum Überraschungsteam des Vorjahres UTTC Kennelbach.

In Runde eins war gegen Vizemeister Salzburg nichts zu holen. Lediglich Miro Sklensky konnte Florian Bichler besiegen und sorgte dadurch für den Ehrenpunkt bei der 1:4 Niederlage. Nun trifft unsere Mannschaft, bestehend aus Miro Sklensky, Istvan Toth und Youngster Maxime Dieudonné, am Freitag um 18.30 Uhr zuhause in der Turnhalle der Volksschule Kennelbach auf Kapfenberg. Die Steirer verloren ihr Auftaktspiel gegen den amtierenden Meister Wiener Neustadt ebenfalls mit 1:4.