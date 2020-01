Zwei Heimspiele in nur 48 Stunden

EC Bregenzerwald genießt zum Jahreswechsel gleich zweimal Heimrecht

Bereits am zweiten Tag des neuen Jahres ist der EC Bregenzerwald wieder im Ligaeinsatz. Zu Gast im Messestadion sind die Wipptal Broncos mit geändertem Spielbeginn um 20:15 Uhr. Am Samstag steht dann das Heimmatch gegen die Rittner Buam auf dem Programm.

Sieben Mal kam es seit Bestehen der Alps Hockey League zu der Paarung EC Bregenzerwald und Wipptal Broncos. Nur die zwei Begegnungen aus dem Jahr 2017 konnten die Vorarlberger dabei für sich entscheiden. So sicherte sich das Team aus Sterzing auch vergangenen Oktober mit 6:2 den Heimsieg. Für beide Mannschaften geht es um sehr wichtige Punkte. Die Broncos können mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe vier Plätze gutmachen und damit in die Top Sechs rutschen. Die Wälder wollen ihren Rang im Fernduell gegen den EC KAC verteidigen. Durch den Donnerstagtermin ist erst ein späterer Start um 20:15 Uhr möglich.

Zwei Tage später ist die Torfabrik der Alps Hockey League in Dornbirn zu Gast. 122 Treffer erzielten die Rittner Buam seit Saisonstart und gingen nur vier Mal ohne Punktezuwachs vom Eis. Auch wenn der Tabellenzweite als haushoher Favorit anreist, der Italienmeister tat sich in der Hinrunde gegen die Wälder unerwartet schwer. 7:5 lautete der Endstand in der Arena Ritten. Erst in der 59 Minute erzielte Quinz das entscheidende Tor, Lane legte noch ein Empty Net Tor oben drauf. „Diese Woche haben wir drei sehr harte Spiele gegen starke Gegner. Lustenau hat unsere individuellen Fehler genutzt, um den Sieg zu holen. Wir müssen diese abstellen, um gegen unsere Gäste eine Chance zu haben. Der Kampfgeist der Mannschaft ist da, kein Gegner wird ein leichtes Spiel gegen uns haben.“, lässt man aus der Wälder Kabine wissen.