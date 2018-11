Zwei Heimspiele gegen Topvereine in 19 Stunden

Der VC Wolfurt bestreitet innert 19 Stunden zwei Heimspiele gegen Topklubs.

Samstag 17. November 18 Uhr Hofsteighalle

Raiffeisen VC Wolfurt – VC Mils

Sonntag 18.November, 13.00h Hofsteighalle

Raiffeisen VC Wolfurt – PSV Salzburg

Am kommenden Wochenende haben die Wolfurter zwei große Kaliber zu Gast. Mit Mils (dritter) und PSV Salzburg (zweiter) sind 2 Teams der Top 3 zu Gast (am Wochenende danach folgt dann das Spiel gegen Leader Hypo Tirol in der Hofsteighalle).

Mit Blick auf die Tabelle sind die Gäste eindeutig zu favorisieren.

Die Hofsteiger haben in dieser Saison gegen beide Mannschaften bereits Erfahrung gesammelt. Ende September verlor man zu Hause gegen Mils in der 2. Österr. Cuprunde (nur Österreicher sind da spielberechtigt) zwar mit 0:3; betrachtet man aber die einzelnen Sätze, war das Spiel durchaus knapp (22:25, 19:25, 23:25). Nun sind in der Meisterschaft auch Topscorer Schaugg, Mosig und Spielertrainer Pizunski spielberechtigt. Das könnte das Zünglein an der Waage sein.

In Salzburg verlor man das vorgezogene Hinspiel Anfang Oktober gegen den PSV mit 1:3. Auch da waren drei der vier Sätze sehr knapp. Natürlich reisen die Salzburger mit der Sicherheit des Tabellenzweiten an.

Bei den Heimischen geht der Trend eindeutig nach oben. Die letzten beiden Spiele wurden auswärts gewonnen. Vor allem der Sieg in Oberndorf am vergangenen Samstag war ein Highlight. Die Mannschaft konnte fast alle Vorgaben des Trainers umsetzen. Auch die Auswertungen der einzelnen Spieler bestätigen dies.

Im Lager der Gastgeber wird mit Punkten spekuliert. Trainer Pizunski: „ Ich wünsche meiner Mannschaft die gleiche Topleistung wie gegen Oberndorf. Mit solcher einer Leistung können wir jeden Gegner zumindest fordern. Wir müssen aber auch weiter hart an uns Arbeiten. Man darf von meiner jungen Mannschaft (noch) nicht in jedem Spiel solch eine Topleistung wie in Oberndorf erwarten!“

Kapitän Simon Kritzinger: „Während des Spiels gegen Oberndorf haben wir alle Spieler in dieser Saison das erste Mal so richtig gespürt haben, was möglich sein kann!“

Die Zuschauer dürfen sich also auf zwei Topspiele am kommenden Wochenende freuen!

Tabelle

Kader:

Nummer Name Geburtsdatum Nat. Position 1 Sebastian Günther VONACH 05.12.1994 AUT Zuspiel 2 Jarek Pizunski 03.01.1987 POL Mittelblock 3 David Siviard RINDERER 02.03.2001 AUT Außenangriff 4 Benjamin HALBEISEN 20.11.1998 AUT Zuspiel 5 Simon KRITZINGER 31.10.1993 AUT Außenangriff / Diagonal 6 Niklas BÖHLER 02.01.2001 AUT Zuspiel 7 Richard Daniel SCHAUGG 02.11.1993 GER Außenangriff 8 Aaron KRITZINGER 08.09.1997 AUT Mittelblock 9 Theo REITER 16.01.2000 AUT Außenangriff 10 Simon SCHWENDINGER 11.08.2000 AUT Mittelblock 11 Florian WINDER 14.10.2000 AUT Mittelblock 12 Marco HALBEISEN 28.06.1999 AUT Außenangriff / Diagonal 13 Sascha Mosig 11.12.1991 GER Außenangriff 14 Johannes KREUTZIGER 16.12.1990 AUT Libero