Zwei Heimspiele für VC Wolfurt, Damenderby Dornbirn gegen Höchst in Hofsteighalle

Mit St. Pölten als Gast, startet eine ganze Serie von Heimspielen für die Herren des VC Wolfurt in den nächsten Wochen.



Gleich zu Beginn erwarten die Hofsteiger einen altbekannten Gegner, nämlich St. Pölten. Die Niederösterreicher gelten als eine der Favoriten für die Aufstiegsrunde im Frühjahr. Ihr erstes Heimspiel gegen die Mühlviertel Volleys (ehem Supervolley OÖ) konnten sie souverän gewinnen. Auch im österr. Cup präsentierten sich die Gäste sehr stark. Sie konnten den Erstligisten Amstetten nahe an eine Niederlage bringen und unterlagen nur knapp 2:3.

Die Gastgeber wissen also, was sie erwartet. Sie müssen sich auf jeden Fall steigern, denn der Meisterschaftsauftakt vergangene Woche in Salzburg war nicht überzeugend.

Mittelblocker Aaron Kritzinger fehlt verletzungsbedingt, Kapitän Flo Winder und Topscorer Theo Reiter sind auch nicht dabei, da ihr schulischer Abschluss momentan Priorität hat. Zuspieler Schlittenhardt und Universalangreifer Skowronnek fehlen noch beim Training krankheitsbedingt. Viele Ausfälle also….