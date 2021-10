Zwei Heimspiele für den EHC Lustenau

Neuverpflichtung Remy Giftopoulos gibt sein Debüt im Dress des EHC Lustenau.

Einige Tage zur Regeneration gab es für die Cracks des EHC Lustenau nach dem tollen Heimerfolg gegen Asiago am letzten Samstag. Doch in den letzten Trainings fokussierte sich das Team von Coach Mike Flanagan auf die bevorstehenden Aufgaben. Am Samstag treffen die Lustenauer auf Zell am See, am Sonntag auf die Vienna Capitals. Erstmals mit dabei ist Neuverpflichtung Remy Giftopoulos, der am Donnerstag in Lustenau eingetroffen ist.

Aus vereinsinternen Gründen verzichteten die Pinzgauer in der letzten Saison auf die Teilnahme an der Alps Hockey League. Die Salzburger nützten die Zeit, um den Verein neu aufzustellen. Dementsprechend aktiv waren sie auch auf dem Transfermarkt und treten diese Saison mit einer sehr starken Mannschaft an. Die ersten Runden der noch jungen Saison bestätigen die Prognosen. Die Eisbären sind sehr gut gestartet und haben sich in den vorderen Rängen der Tabelle positioniert. In der Vorbereitung blieb der EHC Lustenau gegen die Zeller mit 1:0 erfolgreich. Spielbeginn am Samstag ist um 19.30 Uhr.

Am Sonntag treffen die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan schon um 17.30 Uhr auf die Vienna Capitals. Die Wiener bilden mit Graz eine Spielgemeinschaft und sind in dieser Konstellation erstmals in der Alps Hockey League vertreten. In den ersten Runden der Saison taten sie sich recht schwer und sind derzeit am Tabellenende zu finden. Trotzdem darf auch dieser Gegner nicht unterschätzt werden und es bedarf vollster Konzentration um diese sicher zu scheinenden Punkte einfahren zu können.

Ab sofort kann Coach Mike Flanagan auf die Dienste des Top-Scorers der letzten AHL Saison Remy Giftopoulos zurückgreifen. „Remy ist am Donnerstag in Lustenau eingetroffen und konnte somit erst sehr wenige Trainingseinheiten mit seinem neuen Team absolvieren. Mit seinen Fähigkeiten wird er sich aber sehr schnell in die Mannschaft integrieren und unseren Sturm wesentlich verstärken“, so Coach Flanagan. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Dominic Oberscheider, Brian Connelly und Robin Wüstner. Alle drei kämpfen mit Blessuren, die sie sich in den ersten Spielen der Saison zugezogen haben

EHC Lustenau : EK Zell am See

Samstag, 02. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Matthias Ruetz, Jakob Schauer, Christian Eisl, Daniel Rinker

EHC Lustenau : Vienna Silver Capitals

Sonntag, 03. Oktober 2021, 17.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau