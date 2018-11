Zwei Heimspiele am Wochenende

Am Freitag (19.15 Uhr) kommt es zum Westderby der EBEL zwischen den Dornbirn Bulldogs und dem HC TWK Innsbruck „Die Haie“

Die Saison 2018/19 verläuft für die Dornbirn Bulldogs weiter nicht nach Wunsch. Die niederschmetternde Bilanz zeigt aus den letzten 16 Spielen ganze 14 Niederlagen auf. Erneut um Haaresbreite verpassten es die Messestädter am vergangenen Wochenende einen Sieg einzufahren. Mit dem 25.000 Grunddurchgangstreffer der Ligageschichte besiegelte Fehérvár-Stürmer Philips fünf Sekunden vor Schluss die Niederlage am Samstag. Einen Tag später war der Wiener Peter Schneider mit einem Viererpack der Spielverderber.

Derbytime heißt es derzeit für die Innsbrucker Haie. Zwei Auswärtsspiele hintereinander führen die Tiroler zu ihren Lokalrivalen. Am Sonntag demonstrierten sie bei den Bozener Füchsen, die als Tabellenführer in die Partie gingen, wer der Herr im Tirol ist. Nach einem 0:4-Rückstand gewannen die Haie das Auswärtsderby noch mit 8:5. Ähnlich imposant wollen sie am Freitag im Westderby auftreten.