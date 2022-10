Zwei Heimsiege für den VBC Höchst

Herljevic und Co. siegen vor eigenem Publikum.

Am Samstag waren die Mädels des Mühlviertel Volleys zu Gast und präsentierten sich mit einer starken und erfahrenen Mannschaft. Im ersten Satz gelang Höchst so gut wie alles. Mühlviertel Volleys passierten dazu noch viele Eigenfehler, was insgesamt zum ersten Satzgewinn führte. Im zweiten Satz wendete sich das Blatt, als es in den Höchster Reihen eine Verletzung gab und daraufhin einige Positionen umgestellt werden mussten. Die starken Gäste nutzten ihre Chance und entschieden den 2. Satz mit 25:16 für sich. Das Höchster Team spielte sich nun besser ein und konnte letztendlich mit einer starken Abwehr- und Blockleistung die letzten beiden Sätze mit der lautstarken Hilfe unserer Zuschauer gewinnen. Eine ausgeglichene Scorerleistung aller Angreiferinnen zeigt, dass für unsere Zuspielerinnen eine variantenreiche Verteilung der Pässe auf alle Positionen möglich war. Es kamen alle Spielerinnen im Höchster Kader zum Einsatz und konnten mit guten Aktionen aufzeigen.

Beim zweiten Heimspiel am Sonntagvormittag kam mit Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg 2 ein sehr junges Team zu Gast. Mit dem Spiel des Vortages in den Beinen brauchten die Höchsterinnen im ersten Satz erst eine gewisse Anlaufzeit, aber konnten trotzdem immer mehr zu ihrem Spiel finden. Durch eine sehr gute Serviceleistung von Mirijam Korunka und Anna Herljevic konnte der erste Satzgewinn gefeiert werden. Im zweiten Satz konnte der blum VBC Höchst einen großen Punktevorsprung rausholen und unsere Nachwuchsspielerin Mia Nagel ihren ersten Bundesligaeinsatz verzeichnen. An Spannung fehlte es im letzten Satz nicht und der Spielstand blieb bis zum Ende immer ausgeglichen. Durch großartige Angriffe unserer Topscorerinnen Adrianna Gas und Soraya Kwakpovwe gewannen wir diesen Volleyball-Krimi letztendlich knapp, aber konnten uns über unseren ersten 3:0-Sieg freuen. Es war ein erfolgreiches Wochenende, welches den blum VBC Höchst als Neuaufsteiger erstmals an die Tabellenspitze bringt. Durch die Bundespräsidentenwahl in der Mittelschule Höchst schauten viele Interessierte vorbei und schlossen sich unserer Fangemeinde an.