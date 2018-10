Zwei Heimniederlagen für den EC Bregenzerwald

Gegen das Schlusslicht Mailand soll endlich der erste volle Erfolg vor heimischer Kulisse her.

Drei Tage später zeigte sich die Truppe von Coach Markus Juurkkala zwar stark verbessert, am Ende stand man aber erneut mit leeren Händen da. Nach zwölf Spielminuten lag man bereits mit 0:2 im Hintertreffen, im Anschluss an das 1:2, für das Christian Haidinger verantwortlich zeichnete (14.), hatten die Wälder ihre beste Phase und agierten mit den Südtirolern auf Augenhöhe. Youngster Felix Beck, der erstmals von Beginn an das Tor der Wälder hütete, machte hinten dicht, vorne fanden die Wälder gute Möglichkeiten vor, Zählbares schaute aber nicht heraus. Nach dem dritten Treffer für die Südtiroler (52.) war die Luft bei den Heimischen dann allerdings heraußen. „Schade, heute waren wir knapp an Punkten dran. Ich glaube, wenn einmal der Knoten platzt indem wir unsere Chancen verwerten, geht es aufwärts“, sah der Trainer auch Positives.

Das soll spätestens im nächsten Heimspiel, das am Mittwoch, 17. Oktober in der Messeeishalle gegen das Schlusslicht Hockey Milano Rossoblu über die Bühne geht, so sein. Zuvor ist der EC Bregenzerwald am kommenden Wochenende in einem „Auswärtsdoppel“ beim KAC II (16.) sowie tags darauf beim HK Olimpija Laibach (5.) im Einsatz.