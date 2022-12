Zwei "Hammergruppen" schon in der Vorrunde

Ergebnisse der ersten beiden Vorrunden-Gruppen. Donnerstag kommt es schon zum Showdown im Masters.

Schon am zweiten Tag im Vorrundenturnier dürfen sich die zahlreichen Fans vom Bandenzauber auf ein absolutes Highlight freuen. Zwei „Hammergruppen“ stehen heute ab 18.30 Uhr auf dem Programm. Mit Hausherr SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, Langen, SW Bregenz Juniors, Höchst 1b und Rankweil 1b kommt es zu einem Leckerbissen. Die zweite Kampfmannschaft vom Veranstalter FC Wolfurt wurde vor drei Jahren im letzten Hallenmasters sensationell Fünfter in der Finalrunde. SW Bregenz Juniors hat vor dreizehn Jahren in Wolfurt den überraschenden dritten Endrang belegt und hat junge, talentierte Kicker in ihren Reihen. Höchst 1b blieb in der Qualifikation heuer unbesiegt und kommt mit einigen ehemaligen Eins-Kickern von der damaligen RLW-Zugehörigkeit zum zweiten Akt in die Hofsteighalle. Rankweil 1b hat ebenfalls ein paar Spieler von der ersten Kampfmannschaft mit an Bord und wusste in der Qualifikation zu überzeugen. Langen gilt als hallenerprobt und mit Spannung wird der erste Auftritt von Neuzugang Aleksandar Djordjevic erwartet. „Wollen die erste Hürde ohne Probleme nehmen und soweit wie möglich kommen. Das Kennenlernen mit meinem neuen Team steht aber im Vordergrund“, so Djordjevic. In Gruppe zwei am Donnerstag sind die starken 1b-Vereine von Hohenems und Lauterach zu bewundern. Mit FC Lustenau 1c (blieb in der Quali ungeschlagen), Rätia Bludenz und SPG Buch/Alberschwende wartet aber sehr starke Konkurrenz. Bludenz schaffte mit Platz vier 2003 und Rang fünf 1997 schon zweimal eine gute Reihung im Wolfurter Hallenmasters.