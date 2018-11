Zwei gute Vorstellungen blieben unbelohnt

Zwei bittere Niederlagen trotz starker Leistungen bezog der VC Wolfurt in der 2. Bundesliga.

Den ersten Satz komplett verschlafen haben die Gastgeber. Die Serviceannahme war praktisch nicht vorhanden und so hatten die Milser leichtes Spiel.

Erst im zweiten Satz wachten die Wolfurter auf und spielten wir ausgewechselt. Das Spiel wurde von Ball zu Ball stabiler. So wurden die Gäste mit einer starken Offensive immer mehr unter Druck gesetzt. Der 1:1 Satzausgleich der Pizunski Truppe war mehr als gerecht.

Der fünfte und entscheidende Satz war dann Krimi pur. Kein Team wollte nachgeben. Letztlich gewannen die Tiroler das knapp 2-stündige Spiel etwas glücklich in der Verlängerung.

Nach dem zeitlichen langen Spiel am Samstag gegen Mils, wieder ein Marathon für die Wolfurter! Gegen den Tabellenzweiten PSV Salzburg wusste man, dass eine sehr gute Leistung notwendig ist, um Punkten zu können.

Zu Beginn des Spiels schien es nicht so, dass die Gastgeber gegen die körperlich überlegenen Salzburger eine Chance haben werden.

Doch mit Fortdauer des Spiels verbissen sich die Vorarlberger immer in das Spiel und waren ein ebenbürtiger Gegner auf Augenhöhe mit den Gästen.

Vor allem wieder augenscheinlich die extrem gut stehende Defensive der Wolfurter. Trainer Pizunski hat in der Vorbereitung hart daran gearbeitet. Wie schon am Samstag Mils, bekamen die Salzburger dies zu spüren. Wolfurt agiert momentan wie eine Gummiwand. Jeder Gegner muss sich seine Punkte hart erkämpfen.

Am kommenden Sonntag um 11 Uhr steht das Heimspiel gegen Tabellenführer Hypo Tirol in der Hofsteighalle an.