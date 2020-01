Zwei Geschosse schlagen in Grüner Zone in Bagdad ein

In der hochgesicherten Grünen Zone in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstagabend zwei Geschosse vom Typ Katjuscha eingeschlagen. Das teilten irakische Sicherheitsvertreter sowie Verantwortliche der Grünen Zone mit. Es gebe keine Opfer.

Bagdad. Eine Rakete sei nahe der US-Botschaft gelandet, die am Dienstag von tauenden pro-iranischen Demonstranten attackiert worden war, bevor die USA in der Nacht zum Freitag den iranischen General Qassem Soleimani nahe des Flughafens von Bagdad gezielt töteten.

Zudem seien am Samstag zwei Raketen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Balad, 80 km nördlich von Bagdad abgefeuert worden. Unter den dort stationierten US-Soldaten habe es keine Opfer gegeben, teilten Sicherheitskreise mit.

Wenig später wurde aus Polizeikreisen berichtet, dass im Bagdader Viertel Jadriya Mörsergranaten niedergegangen seien und fünf Menschen verletzt hätten.

Zuvor hatten Augenzeugen gesagt, dass es in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu zwei Explosionen gekommen sei, deren Ursache blieb zunächst unklar sei.