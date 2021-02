Zwei für alle Neune

Maja und Jan Nikolic verstärken seit vergangenem Jahr den SKC EHG Dornbirn.

Gewechselt haben beide, da beim SKC EHG Dornbirn nun auch die Möglichkeit besteht, Bundesliga zu spielen und „dadurch über uns hinauszuwachsen“, betont Jan, der wie seine Schwester noch große sportliche Ziele hat. Auf zahlreiche Erfolge in ihrer noch jungen Sportkarriere dürfen beide Götzner bereits zurückblicken. Zu Majas größten Triumphen zählt der 3. Platz bei der WM 2017 in Dettenheim und 2019 holte sie sich mit ihrem Team die Silbermedaille bei der WM in Rokycany. „Besonders stolz bin ich auf den Sieg bei der Sprint-Staatsmeisterschaft 2018 und auf die Staatsmeisterschaft in der Allgemeinen Klasse, als ich neben meiner guten Freundin Rita Zimmermann, die den Wettbewerb gewonnen hat, den zweiten Platz belegt habe.“ Und auch Jan darf sich schon Staatsmeister nennen. Er sicherte sich den Titel 2018 in Wien: „Eine Erfahrung, die mir immer in Erinnerung bleiben wird -und natürlich auch der Moment, als der Österreichische Nationaltrainer angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich Lust aufs Kadertraining habe.“