Zwei Finaltickets werden in Hohenems und Lochau vergeben

In den Halbfinalspielen Hohenems gegen Egg und Lochau gegen FC Lustenau werden die Aufsteiger ins Endspiel ermittelt.

Die zwei Mannschaften VfB Hohenems und FC Lustenau 1907 standen schon des Öfteren im Vorarlberger Cupfinale und haben auch schon sechs bzw. dreimal die Pokaltrophäe in die Höhe stemmen dürfen. Für die beiden anderen Halbfinalisten Lochau und Egg wäre es die erste Teilnahme in einem Endspiel auf Landesebene.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Hohenems vs Egg

all

all

self

self

Der Topfavorit auf den Cupsieg VfB Hohenems gab sich bislang im heimischen Pokalbewerb keine Blöße. Seit sechs Partien im VFV Cup, davon zuletzt fünfmal in Folge keinen Gegentreffer kassiert, sind die Emer unbesiegt. Die Torhüter Andre Breitfuss (270 Minuten ohne Gegentor) und Noah Miemelauer (180 Minuten ohne Gegentor) hielten für die Grafenstädter ihren Kasten rein. Es wäre für Hohenems schon die zehnte Finalteilnahme, das ist die Spitzenposition in der ewigen Statistik aller Teilnehmer.

Allerdings plagen Hohenems vor dem Anpfiff gegen die Wälder große personelle Sorgen. Kapitän Johannes Klammer (Zerrung) und Alejandro Domingues Mora (genaue Diagnose bringt eine MRT-Untersuchung nächste Woche) sind verletzungsbedingt nicht einsatzbereit. Hinter dem Einsatz von Dominik Fessler (Grippe) und Luca Dursun (Knie) steht ein großes Fragezeichen. Dafür kehrt Bünyamin Bilgic nach seinem Urlaub ins Aufgebot zurück. „Unsere Leistung muss über 90 Minuten passen und stimmen. Dann bin ich guter Dinge, dass meine Mannschaft das Endspiel erreichen wird. Aber es wird eine gleich schwere Aufgabe wie zuletzt in Lauterach. Die Qualität spricht für uns. Doch Egg hat nichts zum Verlieren und hat viele gute Einzelspieler in ihren Reihen“, sagt Hohenems Coach Goran Milovanovic-Sohm (45).

Natürlich will Hohenems zweimal zuhause im VFV Cup noch spielen um dann am nächsten Donnerstag zum siebenten Mal zu triumphieren. Egg kommt mit viel Selbstvertrauen ins Herrenriedstadion. Nach dem 5:1-Schützenfest gegen Eliteligaklub Wolfurt wollen die Wälder nun die Krönung bewerkstelligen. „Die Mannschaft hat sich das Halbfinale verdient, weil schon die ganze Saison sportlich gesehen ein Traum ist. Hohenems hat einen leichten Vorteil, weil sie schon länger im Training sind als mein Team. Wir wollen unser Spiel durchziehen und schauen nicht auf den Gegner. Wollen nächste Woche noch einmal nach Hohenems fahren und uns für die gezeigten Leistungen der letzten Monate belohnen. Im Cup herrschen andere Gesetze und alles ist möglich. Werden alles in die Waagschale werfen“, klingt „Noch“ FC Egg Coach Denis Sonderegger recht zuversichtlich. Ein Einsatz von Marcel Meusburger und Klemens Metzler entscheidet sich erst kurz vor Spielbeginn. Egg setzt auch auf die starken Einzelspieler wie Torjäger Rafhael Domingues, Murad Gerdi, Alexander Petkovic und Kapitän Elias Meusburger.