Zwei Favoriten gaben sich noch keine Blöße

Lustenau und Feldkirch führen bei den Herren jeweils ihre Gruppe an. Am Donnerstag überträgt LÄNDLE TV das erste von insgesamt fünf VHV-Cupspielen live.

In dieser Woche gibt es beim VHV-Cup eine Premiere. LÄNDLE TV überträgt am Donnerstag (20 Uhr) das Schlagerspiel der Herren Gruppe B zwischen Feldkirch und Lauterach live im Internet. Am Samstag (20 Uhr) folgt das Topspiel der Gruppe A zwischen Lustenau und Hohenems. Bis 24. September werden alle Gruppenspiele absolviert. Die Finalis werden am 26. oder 27. September ausgetragen.