Zwei Erweiterungen und eine Neueröffnung

Das erneuerte Himmelgrün-Haus bringt Bewegung in die Egger Geschäftswelt.

Egg. Die ersten Gesundheitskissen von Himmelgrün entstanden vor nunmehr zwanzig Jahren am Familien-Küchentisch. Inzwischen ist das Sortiment auf eine Auswahl von über 3000 Artikel gewachsen, die täglich genäht, handgefüllt und versandt werden. In den letzten Monaten hat sich bei der Firma Himmelgrün viel getan. Die gesicherte familiäre Nachfolge und zeitgleich freiwerdende Räumlichkeit im Mietobjekt ermutigte die Familie Heidegger, das komplette Gebäude käuflich zu erwerben. Die ganze Manufaktur wurde in die obere Etage verlegt. Zum bisherigen Versand für Handel, Hotellerie und Onlinekunden ist zusätzlich ein kleiner Schauraum und Fabrikverkauf entstanden. Wer will kann, hier sein individuelles „Wunsch-Traumkissen“ selber kreieren.