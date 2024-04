Zwei Elfertore reichten nicht zum Punktgewinn

Die SPG Lustenau/Dornbirn unterlag Neulengbach trotz Führung knapp mit 2:3.

DORNBIRN. Die Spg Lustenau/Dornbirn kann zuhause einfach nicht in der Bundesliga gewinnen. Gegen Neulengbach kassierte die Truppe um Trainer Klaus Stocker schon die vierte Pleite vor eigenem Publikum. Zwei bombensicher verwandelte Strafstöße der Niederländerin Emily van der Vliet (12./92.) waren zuwenig um ein Punkt zu ergattern. Drei Gegentreffer der Niederösterreicherinnen in nur 19 Minuten brachte Carina Brunold auf die Verliererstraße. Dabei vergab Brunold beim Stand von 1:0 kurz nach Seitenwechsel die große Chance zur Zweitoreführung (49.). Der Schiedsrichter übersah in der Nachspielzeit ein klares Elferfoul an Außenbahnspielerin Jana Sachs (94.). SPG Lustenau/Dornbirn bleibt Vorletzter.VN-TK