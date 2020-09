Zwei Edelmetalle für die Triathlon Jugend bei ÖM

Gold durch Larissa Burtscher und Bronze von Jakob Meier (beide Tri Team Bludenz) bei der Nachwuchs-ÖM in der Jugendklasse

Bei der im Einzelstart durchgeführten Nachwuchs-ÖM konnten die 2 Bludenzer ihre Stärke auf dem Rad nutzen. Beide konnten in dieser Klasse die schnellste Radzeit erzielen. Larissa Burtscher hatte beim Schwimmen ca. 15 Sekunden Rückstand auf die Spitze, doch mit der schnellsten Radzeit, fast 50 Sekunden Vorsprung auf die Zweite, übernahm sie die Führung bei den Damen. Beim Laufen zeigte sie ebenfalls keine Schwäche und schaffte hier ebenfalls die schnellste Zeit. Sie holte sich einen überlegenen Sieg in der Jugendklasse mit über 30 Sekunden Vorsprung auf die Zweite Koglbauer Hannah (W). Bei den Burschen hatte Jakob Meier bereits 30 Sekunden Rückstand, doch mit einer fantastischen Radzeit, fast 1 Minute Vorsprung, übernahm er die Führung in diesem Bewerb. Auf der 3,3 km langen Laufstrecke reichte die 5. Laufzeit zum Podestplatz und somit zur Bronzemedaille. Insgesamt konnten die 11 Ländle-Teilnehmer 8 Top-10-Plätze erreichen und davon 2 Podestplätze.