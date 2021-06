Nur zwei Neuinfektionen wurden am Samstag bis 12 Uhr registriert.

Nur zwei Neuinfektionen wurden am Samstag bis 12 Uhr registriert. ©VOL.AT/Paulitsch

Nur zwei Neuinfektionen wurden am Samstag bis 12 Uhr registriert. ©VOL.AT/Paulitsch

Zwei Corona-Neuinfektionen am Samstag in Vorarlberg

Am Samstag wurden in Vorarlberg bis Mittag nur zwei Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Freitag waren es 10 Neuinfektionen und 23 Genesenen gewesen.

Stand Samstag 12 Uhr: In Vorarlberg wurden bis Samstagmittag zwei Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber standen keine Genesungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Freitag im Vergleich zum Vortag wieder deutlich gesunken und liegt aktuell bei 32,5. Österreichweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 24,1.

self all Open preferences.

Aktuell gelten 382 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Weitere Todesopfer waren nicht zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg lag damit weiter bei 303.

self all Open preferences.

Lage in den Spitälern

Sieben Corona-Patienten sind am Freitag auf den Intensivstationen der Vorarlberger Krankenhäuser behandelt worden.

Insgesamt befinden sich zehn Covid-Patienten auf den Stationen der Vorarlberger Krankenhäuser.

self all Open preferences.

Zahlen aus den Bezirken

self all Open preferences.

Zahlen aus den Gemeinden

self all Open preferences.

Sieben-Tages-Inzidenz

Stand Freitag 14 Uhr

self all Open preferences.

self all Open preferences.