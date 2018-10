Zwei Bauherrenpreise gehen nach Vorarlberg

Die Vielfältigkeit aktueller österreichischer Architektur illustrieren die sechs ausgezeichneten Projekte des ZV-Bauherrenpreises.

Die Auszeichnungen wurden Freitagabend in Graz vergeben. Die Bandbreite reicht von der Wunderkammer des Brotes, “Paneum”, über Wohn- und Schulbauten bis zu drei Blockhäusern auf der Kärntner Turracher Höhe.Das Kundeninformationszentrum und Ausstellungsgebäude “Paneum” des Wiener Architekturbüros Coop Himmelb(l)au im oberösterreichischen Asten ist nur eines der insgesamt sechs Preisträgerprojekte. Weiters zählen die “Häuser im Wald” auf der Turracher Höhe (Kärnten) und die Grazer Wohnhausanlage “Prinzessin Veranda”, ein architektonisch gestalteter Pfad zur Erinnerung an eine Hangrutschung im Bregenzerwald, die Volksschule Lauterach (beide in Vorarlberg) sowie die Bundesschule Aspern (Wien) dazu.