Zwei Auswärtssiege für VC Wolfurt Herren

Volle Punkteanzahl für die Hofsteig-Truppe in Wien.

Ein sehr guter Start zunächst gegen die Roadrunners. Der erste Satz war eine glasklare Sache. Vielleicht im Kopf etwas zu sicher startete die Winder-7 in den zweiten Satz. Und bekam prompt die Rechnung spendiert. Die Roadrunners konnten ausgleichen. Doch danach spielt nur noch ein Team, nämlich die Vorarlberger. Die Gastgeber hatten nicht den Funken einer Chance und mussten beide Sätze relativ klar abgeben.



Am Sonntag wartete Döbling in der gleichen Spielhalle wie am Vortag. Mit viel Respekt wurde der erste Satz angegangen. Zuviel, wie sich im Zuge des Spiels zeigen sollte. Der erste Satz wurde noch verloren, aber dann trumpften die Wolfurter stark auf. Vor allem die Angriffe der Wölfe über die Mittelblocker konnten von den Wienern überhaupt nicht entschärft werden. Die Scorerliste zeigt das auch klar, denn alleine Kritzinger und Winder machten zusammen 30 Punkte!



Mit den beiden Siegen konnte man an das Spitzenfeld der Tabelle wieder anschließen.