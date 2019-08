Zwei Aufstiegsaspiranten wollen auf die Erfolgsspur zurück

Mit den Altach Juniors und SW Bregenz treffen in der Cashpoint-Arena zwei Verlierer des letzten Spieltages aufeinander. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler und die Bodenseestädter wollen in die Erfolgsspur zurück. Es wird auch ein Duell der Jungspunde gegen Routiniers. „Wenn wir um den Aufstieg mitspielen wollen, müssen zuhause drei Punkte her. Das Team möchte sich wieder von ihrer besten Seite präsentieren“, sagt Altach Amateure Trainer Oliver Schnellrieder. In der Viererabwehrkette der Rheindörfler wird es nach dem 1:5-Debakel in Wolfurt auch zu Umstellungen kommen. So rücken vermutlich Furkan Alkun und Liechtenstein Unter-21-Nationalspieler Fabian Unterrainer in die Startelf der SCRA-Juniors. Mit Unterstützung aus der Profiabteilung dürfen die Altacher im Heimspiel auch rechnen. Nach der Niederlage gegen Hohenems (1:3) und der Cupblamage in Alberschwende (0:2) ist bei den Schwarz-Weißen aus der Vorarlberger Landeshauptstadt Wiedergutmachung angesagt. Es braucht Tore und Spielwitz von Daniel Sobkova, Thomas Pineiro und Kapitän Dennis Kloser.