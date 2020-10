Zuschaueranzahl: Altach plant Cupspiel zweigleisig

Die Planungen für das Cupspiel des SCR Altach laufen zweigleisig. Noch herrscht keine Klarheit über die Zuschauer-Begrenzung.

Die aktuelle Zuschauer-Begrenzung von 500 ist in Vorarlberg weiter aufrecht. Der SCR Altach hat jedoch Hoffnung, dass die Beschränkungen noch vor dem ÖFB-Cup-Heimspiel am Samstag gegen den SV Seekirchen an die bundesweit geltenden Beschränkungen wieder angepasst werden. Somit wären in Altach 3.000 Zuschauer zugelassen. Diesbezügliche Gespräche mit der Landespolitik seien am Laufen, so die Vereinsverantwortlichen.