Zusätzlicher Grippe-Impfstoff früher als erwartet eingetroffen

Durch Einsatz der Landessanitätsbehörde konnten weitere rund 6.500 Dosen Grippe-Impfstoff für Vorarlberg erworben werden.

An Apotheken verteilt

„Wir freuen uns sehr, dass wir durch die vorzeitige Verfügbarkeit dieser Dosen dazu beitragen, den Grippe-Impfstoff-Engpass zu vermindern“, betont Landesrätin Rüscher. „Dank der guten Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Apotheken werden diese zusätzlichen Dosen im gesamten Land an die Apotheken verteilt, die einen Bedarf angemeldet haben und kommen damit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute.“ Neben dem eigenen Schutz vor einem möglicherweise schweren Krankheitsverlauf kann durch eine höhere Durchimpfungsrate in der Bevölkerung die Übertragung von Influenzaviren auf besonders vulnerable Personen reduziert werden. Dies ist insbesondere in der Influenza-Saison 2020/2021 von hoher Wichtigkeit, um eine Reduktion von Influenzapatientinnen und -patienten im Spital in Zeiten der COVID-19-Pandemie zu erreichen. „Auch damit trägt jeder und jede Einzelne dazu bei, die Belastung des Gesundheitssystems zu reduzieren“, betont Landesrätin Rüscher.