Zusätzliche Fahrspur zwischen Dalaaser Tunnel und Braz

ASFINAG investiert 44 Millionen Euro in mehr Sicherheit und weniger Staus – Gesamte Arbeiten dauern bis Ende 2023.

Weiterhin eine Fahrspur pro Richtung

In einem ersten Schritt entfernt die ASFINAG die Rumpelstreifen-Markierung in diesem Bereich. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet dies, dass voraussichtlich bis zum 17. April dort der Verkehr teilweise wechselseitig angehalten wird. Ab 19. April beginnen die eigentlichen Hauptbaumaßnahmen bei Dalaas. Der Verkehr wird trotz der Baustelle weiterhin mit einer Fahrspur pro Richtung wie bisher unterwegs sein, allerdings mit etwas geringeren Fahrbahnbreiten.

ASFINAG will Stau reduzieren

Der Raum Montafon gehört zu den touristischen Top-Destinationen Vorarlbergs. Die An- und Abreise der Gäste sorgt speziell im Winter jedes Jahr für längere Staus und Wartezeiten. Die ASFINAG will diese Staus mit einer ca. 2,7 Kilometer langen zusätzlichen Fahrspur in Richtung Arlberg an der S 16 Arlberg Schnellstraße reduzieren. Darüber hinaus verbessert die ASFINAG dort den Lärmschutz. Die Bauphase ist für das Frühjahr 2022 geplant. Heuer erfolgen die Arbeiten zu einem zusätzlichen rund 1,9 Kilometer langen Fahrstreifen im Bereich westlich des Dalaaser Tunnels in Richtung Bregenz. Dadurch sollen auch die Blockabfertigungen im Winter reduziert werden. Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für Ende 2023 vorgesehen.