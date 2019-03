Zurück zum ursprünglichen Brauch

Funkenzunft Weiler besinnt sich zurück auf das Wesentliche.

Weiler. Das Funkenabrennen im Land ist eine langjährige, tief verwurzelte alemannische Tradition. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist der ursprüngliche Brauch aber vermehrt verwässert und verfälscht worden. Statt dem gemeinsamen Austreiben des Winters, verkamen viele Funken zu discohaften Partys, inklusive großzügig angelegten Feuerwerken. In Weiler geht man nun bei der dortigen Zunft rund um Obmann Marco Marte den umgekehrten Weg. Im Mittelpunkt steht wieder der Funken selbst und die Stärkung der Dorfgemeinschaft mit dem Funkenplatz als Treffpunkt. Einzig für den Kinderfunken am Nachmittag, ließ man es sich nicht nehmen für die jüngsten Besucher ein kleines bescheidenes Feuerwerk abzubrennen.