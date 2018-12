Zurück zum Ligaalltag

Nach dem Forfait-Sieg im Europacup muss der Raiffeisen RHC Wolfurt im Ligaalltag wieder ran.

Dazu kommt der Tabellensiebte aus Pully am Samstagabend in die heimische HockeyArena. Die Westschweizer sind nach 9 Runden mit lediglich 2 Siegen im erwarteten hinteren Tabellendrittel. Doch die Rot-Schwarzen dürfen sich vor allem gegen vermeintlich leichte Gegner keine Ausrutscher leisten und wollen der Favoritenrolle gerecht werden. Dass die Hofsteiger die Heimspiele allesamt siegreich absolvierten, liegt sicherlich auch an der starken Defensive. Die wenigsten Gegentreffer der Liga sind ein Zeichen dafür, doch zählt wer die Tore schießt und das wollen Robin Wolf & Co. gegen die Schweizer endlich wieder tun.



Samstag, 08.12.2018, HockeyArena Wolfurt, 18.00 Uhr

RAIFFEISEN RHC Wolfurt – Pully RHC