Zurück in Europa: Auf Schwarz und Co. warten Frühlingsrennen

Der Ski-Tross ist von Amerika nach Europa zurück übersiedelt, nach winterlichen Bedingungen in den USA warten beim Europa-Finale noch sechs Frühjahrsrennen.

Als letzte Station vor der Finalwoche in Soldeu ruft Kranjska Gora die Männer zu einem Riesentorlauf-Doppel, das die Entscheidung in der Disziplinenwertung bringen könnte. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt führt mit 100 Punkten Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen.

Vom schnellen Schwung Odermatts konnten sich zuletzt die ÖSV-Asse im Training überzeugen. Schweizer wie Österreicher übten im Vorfeld auf der Reiteralm. Marco Schwarz hielt jüngst mit seinem Premierensieg im Riesentorlauf in Palisades Tahoe (USA) die rechnerische Chance auf Kristall am Leben. Angesichts von 216 Punkten Rückstand vor den letzten drei Riesentorläufen und der Stärke Odermatts fokussiert sich der Kärntner Allrounder im halben Heimspiel auf dem Podkoren realistischerweise auf weitere Tageshighlights.

"Das Selbstvertrauen passt"

"Für mich ist es quasi ein Heimrennen, ich fahre da eine Dreiviertelstunde her", freute sich Schwarz auch auf eine zahlenmäßig starke Unterstützung aus der Heimat vor Ort. Wie groß die Fanclub-Abordnung sein wird, wusste der 27-Jährige aber noch nicht. Sicher war er sich, dass "das Selbstvertrauen passt. Ich fühle mich sehr wohl im Riesentorlauf." Nach den beiden Rennen in Slowenien geht es für Schwarz ohne Umschweife via Klagenfurt auf die iberische Halbinsel. In Soldeu steht bereits am Montagvormittag das erste Abfahrtstraining beim Saisonfinale auf dem Programm.