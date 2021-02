Zurück in die Vergangenheit: Seilspringen wird zum Hit

Mehr als viertausend Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren nehmen an der Schul-Challenge teil

Ende Oktober 2020 fand mit dem landesweiten Orientierungslauf in Hittisau der letzte Wettkampf im Vorarlberger Schulsport statt. Seit dem ruhen die Veranstaltungen im Schulsport aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise. Normalerweise bringt das Landesschulsportreferat des Landes Vorarlberg jährlich in 26 verschiedenen Sportarten knapp einhundert Events zur Austragung. 12.000 Schüler nehmen an den diversen Titelkämpfen teil. Die Bundesmeisterschaften im Schulsport in den Sparten Tischtennis, Ski Alpin, Ski Nordisch und im Beachvolleyball, welche heuer in Vorarlberg ausgetragen werden sollten, wurden um ein Jahr 2021 verschoben.