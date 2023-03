Zürs: Zwei Männer von Schneebrett mitgerissen

Zum Glück ohne Verletzungen kamen zwei Männer davon, die am Samstag von einem Schneebrett mitgerissen wurden.

Am Samstag gegen 11.00 Uhr fuhr ein 54-jähriger deutscher Schifahrer mit seinem 29-jährigen Sohn in Zürs zwischen dem Zürsersee- und der Seekopf Bergstation im freien Gelände in Richtung Zürs ab. Dabei lösten die beiden Männer unterhalb der Lawinenverbauungen ein Schneebrett mit einer Breite von ca. 20 Metern aus. Beide Schifahrer wurden vom Schneebrett mitgerissen, kamen aber glücklicherweise an der Oberfläche des Schneebrettes zum Liegen. Die Schifahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.