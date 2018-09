Zur Ironman-Premiere schon auf dem Podium

Die Schwarzenbergerin Bianca Steurer (Tri Dornbirn) holt ihren ersten Podiumsplatz bei einem Ironman

Die Bregenzerwälderin Bianca Steurer stand um 7:35 in der italienischen Emilia Romagna beim Ironman Italien am Start. Nach dem Schwimmen stieg sie als 6. im Mittelfeld der Profi-Damen aus dem Wasser. Auf dem Rad zeigte sie ihre gewohnte Stärke und konnte den Rückstand erheblich verkürzen. Als 5. nahm sie die Laufstrecke in Angriff. Nach 2/3 des Marathons hatte sie sich auf den 3. Rang vorgearbeitet und zog diesen bis ins Ziel durch. Mit 9:22:19 erkämpfte sie sich damit ihren ersten Podiumsplatz bei einem Ironman und wichtige Punkte für Hawaii 2019. Die lange dominierende Österreicherin Beatrice Weiß musste nach der Hälfte des Rennens aufgeben.