Zur Heimpremiere wollen die Iscakar-Ladies siegen

Die Spg. SCR Altach/FFC Vorderland Mannschaft hat in Altach das Team von Bergheim zu Gast.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Altach/Vorderland vs Bergheim

Große Vorfreude bei der SPG SCR Altach / FFC Vorderland auf den Heimspielauftakt in der Frauen-Bundesliga. Die Iscakar-Elf hat am Samstag den FC Bergheim (15:00 Uhr) zu Gast.

Am 2. Spieltag in der Planet Pure-Frauenbundesliga empfängt die SPG SCR Altach / FFC Vorderland den FC Bergheim im Ländle. Die Salzburgerinnen waren in den vergangenen Jahren stets ein Gegner auf Augenhöhe, mit dem sich Verena Müller und Co. schon so einige heiße Duelle geliefert haben.