Zur Heimpremiere soll für FC Dornbirn der erste Sieg her

Die ersatzgeschwächten Rothosen hoffen vor Publikum gegen Amstetten auf drei Punkte.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Dornbirn vs SKU Amstetten

all

all

self

self

Mit 1:2 beim amtierenden Meister FC BW Linz verloren und auch im ÖFB-Cup gab es beim Salzburger Regionalligaklub St. Johann im Pongau (0:1) eine Niederlage. Der FC Dornbirn hofft nun bei der Heimpremiere gegen SKU Amstetten mit dem Bludenzer Marco Stark (28) und dem Ex-Altacher Dino Kovacec (27) in der noch jungen Saison endlich auf ein Erfolgserlebnis.

Mit dem Fehlen von Rotsünder Stefan Wächter (23), Florian Prirsch (22), Ronny Rikal (18), Elijah Imre (18) und Mario Jokic (30) macht es die Aufgabe für die Rothosen nicht leichter. Wenigstens ist der zuletzt verletzte wichtige Leistungsträger Christoph Domig (29) wieder einsetzbar. „Wir sind noch in der Entwicklungsphase und müssen als neuformierte Mannschaft noch zusammenwachsen. Jetzt sind aber vor allem gegen direkte Gegner um den Klassenerhalt Punkte gefragt. Sonst wird der Druck von Spiel zu Spiel größer. Vielen talentierten Kickern fehlt die Spielpraxis und das braucht eben nun seine Zeit dies schnellstmöglich wettzumachen. In den den ersten beiden Spielen habe schon viele Automatismen gegriffen. Mit einem Erfolgserlebnis könnte man vieles festigen und würde die Istsituation wesentlich erleichtern“, weiß FC Dornbirn Trainer Eric Orie (53) um die Bedeutung des Heimspiel.

Für FC Dornbirn Sportdirektor Peter Handle (59) war es nach sechs Jahren an der Zeit einen größeren Umbruch auf der Birkenwiese einzuleiten und vermehrt auf die jungen Wilden zu setzen. Klar, dass nun die sportlichen Ziele nach dem siebenten Endrang im Vorjahr nicht mehr so hoch eingestuften wurden und der Klassenerhalt als primäres Ziel ausgerufen wurde. „Haben gewusst, dass die Saison nicht einfach wird. Aber das Können und die Qualität der neuen Mannschaft ist da, es war schon sichtbar. Bin guter Dinge endlich, dass endlich auch die notwendigen Tore erzielt werden“, so Peter Handle.