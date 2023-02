Zunftball in Lochau

Der große Ball der Lochauer Faschings- und Funkenzünfte

Jährlich abwechselnd wird der Zunftball, der einzige große maskierte Faschingsball im Ort, von einer der beiden Faschings- und Funkenzünfte Berg oder Bäumle veranstaltet. In diesem Jahr zeichneten federführend als Organisatoren die Zunft Berg im neuen Häs und neuem Motto als „Rockabilly“-Gruppe mit Faschingsbürgermeister Roman Rist verantwortlich. Am Freitag den 10. Februar war der Lochauer Festsaal und das Partyzelt von den Mitgliedern festlich dekoriert und für die Faschingsparty perfekt vorbereitet. Neben den Rockabillys vom Berg waren auch die zweite Lochauer Faschingszunft Bäumle und die Guggamusik „Einklang“ vertreten. Auch die Bäumler waren mit neuem Motto und neuem Kostüm als Bäumler-Paradise-Gruppe mit ihrem Bürgermeister Stefan Pienz unterwegs. Beim Ballereignis des Jahres in Lochau spielten die „Partyjäger“ live on Stage in der Festhalle, im beheizten Partyzelt sorgte DJ Lux für den richtigen Partysound und brachte den Boden zum Beben. Mit einem breiten Programm sorgten die Organisatoren für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. Die Eröffnungsshow der Berger Rockabillys begeisterte das Publikum. Die Teeniegarde Lauterach und die Lauteracher Schalmeien präsentierten sich von ihren besten Seiten. Die Guggamusik Einklang, übrigens ebenfalls im neuen Gewand, spielte auf. Auch das Leiblachtaler Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, samt flockigem Gefolge, den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien besuchte den Lochauer Ball. Die Prinzenpaarshow wurde aufgeführt und die begehrten Prinzenorden wurden verliehen. Die Leiblachtaler Schalmeien mit Präse Minimi, für die der Auftritt ein Heimspiel bedeutete, brachten die Stimmung im Festsaal zum Kochen. Um Mitternacht ließen es sich die Ausnahmemusiker nicht nehmen, im vollen Partyzelt ein Ständchen für ein Geburtstagskind zu spielen.