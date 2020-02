Die Bäumler Faschingszunft lud zum großen Zunftball in Lochau

Einmal mehr drohte der ehrwürdige Festsaal in Lochau samt Barzelt aus allen Nähten zu platzen, die Bäumler hatten gerufen und zahlreiche Partyfans ließen sich den Zunftball 2020 nicht entgehen. Mit einem abwechslungsreichen und bunten Abendprogramm sorgten die Organisatoren für beste Unterhaltung. So besuchten die Hörbranzer Faschingsgilde, angeführt von Prinzessin Anita und Prinz Mario samt Surfergefolge, Hörbranzer Raubrittern und Leiblachtaler Schalmeien sowie das Bregenzer Prinzenpaar Prinzessin Theresia und Prinz Thomas samt großer Zwergenschar, Narrenpolizei und Fanfarenzug die gelungene Veranstaltung. Beide großen Faschingsgilden präsentierten ihr kompletten Showprogramme, die begeistert aufgenommen wurden. Außerdem waren noch die Lauteracher Schalmeien mit ihrer Garde und die Harder Schlösslefeagar als Musikgruppen geladen. Die Partyband X-Large sorgte mit ihren Tanzhits für eine immer volle Tanzfläche. Mit einer Mitternachtsshow der Bäumer Faschingszunft wurde der Programmteil ideal abgerundet. Fans von Beats und Bass waren im Barzelt am richtigen Platz, hier sorgte der DJ für Partysound.