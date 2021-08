Zunehmend illegale Einreisen nach Bayern

Die bayerische Grenzpolizei hat im ersten Halbjahr 2021 deutlich mehr illegale Einreisen erfasst als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Fälle sei von 539 auf 712 gestiegen - ein Plus von mehr als 32 Prozent, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei seinem Besuch der Bayerischen Grenzpolizei in Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) am Mittwoch.