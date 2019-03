Zumtobel: Verlust im 3. Quartal 2018/19 auf 14,8 Mio. ausgeweitet

Der Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahrs 2018/19 weniger Umsatz gemacht als im gleichen Vorjahreszeitraum, der Verlust weitete sich von 9,3 Mio. auf 14,8 Mio. Euro. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Über drei Quartale betrachtet betrug der Verlust 6,1 Mio. Euro, nach 1,7 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Gruppenumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 belief sich auf 863,8 Mio. Euro (-4,9 Prozent). Als Gründe für den Rückgang werden unter anderem ein intensiver Preiswettbewerb in der Beleuchtungsindustrie sowie deutlich weniger Umsätze in dem für Zumtobel wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien genannt, wo um 14 Prozent weniger erlöst wurde.