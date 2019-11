Zumtobel schenkt krebskranken Kindern Licht

Die Zumtobel Group liefert Licht für die Kinderkrebsstation des Black Lion Hospitals in Addis Abeba, Äthiopien.

Die Zumtobel Group konnte mit der Unterstützung der Sanierung der bereits baulich desolaten Kinderkrebsstation des Black Lion Hospitals in Addis Abeba einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der örtlichen Gesundheitsinfrastruktur leisten.

(Zumtobel) Vorarlberger Licht für Kinderkrebsstation in Äthiopien.

Größtes KH in Äthiopien

(Zumtobel) Das Black Lion Hospital in Addis Abeba.

Das Black Lion Hospital in Addis Abeba ist Äthiopiens größtes Staats- und Universitätskrankenhaus. Das Krankenhaus wurde in den 60er-Jahren erbaut und eine Generalsanierung war bereits dringend fällig geworden. Besonders die Kinderkrebsstation mit offenen Stromleitungen, baufälligen Deckenelementen, beschädigten Sanitärgegenständen sowie defekten Leuchten befand sich in einem gesundheitsgefährdenden Bauzustand.