Zumtobel - RCB senkt Kursziel von 8,50 auf 7,50 Euro

Die Raffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Kursziel für die Aktien des Vorarlberger Beleuchtungskonzerns Zumtobel von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt.

Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" bestätigte Analyst Markus Remis dagegen in seiner jüngsten Studie.

Nach einer ermutigenden Performance in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/20 seien die Rahmenbedingungen in der zweiten Hälfte deutlich schwieriger geworden und die Covid-19-Pandemie habe sich im vierten Geschäftsquartal deutlich niedergeschlagen, schildert der Analyst die jüngsten Entwicklungen bei Zumtobel. Das Unternehmen werde die wirtschaftliche Schwäche zudem im Geschäftsjahr 2020/21 stark spüren - speziell in den saisonal ansonsten besten Quartalen, den ersten beiden.