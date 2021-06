Zumtobel: Raiffeisen Research erhöht Kursziel von 9,0 auf 10,5 Euro

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie des Leuchtenherstellers Zumtobel von 9,0 auf 10,50 Euro angehoben.

In der Studie von Markus Remis wurde das "Buy"-Votum bestätigt. Die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 seien laut dem Experten mit Hinblick auf das operative Ergebnis für das vierte Quartal besser als erwartet ausgefallen.

Für Remis und seinem Team dürfte die Verbesserung der Auftragslage vorangeschritten sein. Zudem bestätigten sie die Auffassung, dass die Beibehaltung eines positiven Top-Line-Momentums essenziell für den Erhalt jener Vorteile sei, die durch die Kostenreduktionsmaßnahmen geschaffen wurden. So könnten höhere Gewinne erwirtschaftet und die Profitabilität gesteigert werden.

Die Papiere von Zumtobel notierten am Dienstag zu Mittag an der Wiener Börse mit plus 4,14 Prozent bei 8,81 Euro.