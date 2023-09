Zumtobel leidet noch unter hohen Lagerbeständen

Der Vorarlberger Lichtkonzern Zumtobel leidet unter hohen Lagerbeständen der Kunden im Komponenten-Geschäft.

Nach der Coronapandemie hatte es einen Umsatzschub gegeben, aufgrund der Schwierigkeiten in den Lieferketten hatten sich Kunden langfristig mit Produkten eindecken müssen - nun werde der Bestand langsamer abgebaut als erwartet, sagte CEO Alfred Felder am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Abgesehen davon sei er aber "vorsichtig optimistisch" für die kommenden Quartale.

Licht und Schatten

Während das Geschäft in Österreich gut laufe, führe die schleppende Konjunktur in wichtigen Märkten, vor allem in Deutschland, dazu, dass sich die Lager nicht wie erwartet ab Mai geleert haben, so Felder. Auch der Rückgang im Neubau angesichts steigender Zinsen und Materialkosten sei für Zumtobel zu spüren. Dafür wirke sich positiv aus, dass neue EU-Regeln zur Energieeffizienz - insbesondere das seit September geltende Verbot für Leuchtstoffröhren - und die hohen Strompreise Firmen motivieren, ihre Lichtsysteme zu erneuern.

Investitionsmöglichkeiten

Zumtobel hält Ausschau nach Investitionsmöglichkeiten, derzeit würden Projekte "sondiert" und geprüft, "ich hoffe, dass wir irgendwo im nächsten Jahr konkretere Aussagen treffen können", so Felder. Inhaltlich gehe es Zumtobel um den Zukauf von Know-how in Bereichen wie "vernetztes Licht" oder IoT (Internet der Dinge), insbesondere also um innovative Firmen, etwa in den Bereichen Sensortechnologie oder spezialisierte Software. Für Elektroautos direkt stellt Zumtobel keine Komponenten her, es werde aber überlegt, in den Bereich der Ladestationen einzusteigen.