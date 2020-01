Zumtobel kämpft nach behördlichem Nein weiter um Abschlussprüfer KPMG

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel liegt mit der Abschlussprüferaufsichtsbehörde APAB im Clinch über den vom Unternehmen mehrfach bei Hauptversammlungen bestellten Abschlussprüfer KPMG.

"Formal richtig"

"Wir sind der Meinung, dass die im Jahr 2015 erfolgte Ausschreibung für den Abschlussprüfer und die anschließende Bestellung formal richtig erfolgt sind", sagte Investor-Relations-Leiter Emanuel Hagspiel am Freitag zur APA: "Zwei von uns eingeholte unabhängige Rechtsgutachten bestätigen unsere Rechtsmeinung."

Der Zumtobel-Vorstand vertritt die Rechtsansicht, dass die - durch mehrere Hauptversammlungen seit 2015 - erfolgte Wahl des Abschlussprüfers und dessen Bestellung in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Diesen Rechtsstandpunkt werde Zumtobel im Verfahren vor dem LG Feldkirch daher entsprechend vertreten. Wie rasch das Gericht entscheiden werde, lasse sich nicht abschätzen, sagte Hagspiel.