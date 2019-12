Zumtobel erzielte im Halbjahr deutlich besseres Ergebnis

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 mit einer leichten Umsatzsteigerung ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahreszeitraum erzielt.

"Sehr herausforderndes Geschäftsjahr"

Zumtobel-CEO Alfred Felder sieht nach "einigen sehr herausfordernden Geschäftsjahren" nun eine "zufriedenstellende Ergebnissteigerung" und bestätigt die Jahres- und Mittelfristprognose. Für das saisonal stets schwächere zweite Halbjahr wolle man an dem profitablen Wachstumskurs festhalten, heißt es in der Dienstagfrüh veröffentlichten Mitteilung. "Unterm Strich rechnen wir für das Geschäftsjahr 2019/20 mit einer leichten Umsatzsteigerung sowie einer Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 3 bis 5 Prozent und halten somit an der kommunizierten Guidance fest."

In den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde der Umsatz um 5,5 Prozent gesteigert. Auch in Benelux und in Osteuropa sowie in Amerika kam es zu Umsatzzuwächsen. Rückgänge gab es im zweitgrößten Markt der Gruppe in Nordeuropa, in Südeuropa, in Asien und im Mittleren Osten.