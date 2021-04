Zumtobel erneut dreifach für Produktdesign ausgezeichnet

Zumtobel verzeichnet in diesem Jahr abermals einen Dreifachsieg bei den Red Dot Awards.

In der Kategorie Produktdesign 2021 überzeugten gleich drei Zumtobel-Leuchten durch klares und anspruchsvolles Design. Eine Auszeichnung holt sich die in Zusammenarbeit mit EOOS entstandene multifunktionale High-Tech-Leuchte VIVO II für Shop + Retail. Ein weiterer Sieg geht an die ARCOS-Strahlerserie von David Chipperfield, die Freiheit bei der Inszenierung von Kunstwerken ermöglicht. Und der dritte Gewinner ist die von Yorgo Lykouria von RAINLIGHT STUDIO entworfene Ringleuchte AMBITUS für Büros, die mit dem Prädikat "Best of the Best" ausgezeichnet wurde.