Zumtobel: Baader Bank senkt Kursziel von 8,50 Euro auf 6,00 Euro

Die Baader Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des Vorarlberger Beleuchtungsunternehmens Zumtobel von 8,50 auf 6,00 Euro gesenkt. Die Verkaufsempfehlung ("Sell") für die Titel blieb nach der Vorlage von Geschäftszahlen in der Vorwoche aufrecht.

Dornbirn. Bei den Ergebnissen für das vierte Quartal hätten hohe Sonderbelastungen überrascht, schreibt Baader-Analyst Günther Hollfelder in der neuen Studie. Diese hätten die Eigenkapitalquote auf 27 Prozent gedrückt. Damit sei sie in die Nähe von der in wichtigen Kreditklauseln (“Coventants”) vereinbarten 25 Prozent gerückt.