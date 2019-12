Zum zweiten Mal WM-Bronze für Höchster-Quartett

Im Kunstrad „4er open“ gewannen die vom RC Höchst stammenden Sportlerrinnen und Sportler die Bronzemedaille. Es ist das zweite Edelmetall nach 2018, ebenfalls Bronze. Leonie Huber, Lukas Schneider, Lea Schneider und Julia Wetzel zeigten bei ihrer vierten WM-Teilnahme wenig Nervosität, fuhren eine einwandfreie Kür, die mit einer guten Wertung und somit mit Bronze belohnt wurde. Sie haben eine der besten Leistungen in diesem Jahr gezeigt. Bronze ist der gerechte Lohn für ihren großen Einsatz und Trainingsfleiß. Zufriedenheit über die Vorführung bei den Akteuren und bei den Teamverantwortlichen und Freude im gesamten österreichischen Team Der Sieg ging überlegen an die Schweiz vor Deutschland.

An seiner insgesamt achten und letzten Weltmeisterschaft musste Radballer Markus Bröll die Eröffnungsfeier kurzfristig zur Spielvorbereitung „verlassen“. Das österreichische Duo mit Patrick Schnetzer musste unmittelbar nach dem Festakt als „noch“-Weltmeister das Eröffnungsspiel der Gruppe A Spiel bestreiten.

In einer der größten und modernsten Multifunktionshallen Europas, der St. Jakob Halle in Basel, sind 23 Nationen am Start. Als Fahnenträgerin vom Team Österreich fungierte Julia Wetzel vom „4er open“. Mit einer Showtanzgruppe und Radartisten wurde das Publikum auf die drei Hallenradsport-Tage eingestimmt. UCI Hallenradsportpräsident Toni Kirsch eröffnete offiziell die Veranstaltung.