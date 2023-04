Zum zweiten Mal Trainer beim EHC Bregenzerwald

Ein altbekanntes Gesicht kehrt an die Bande der Wälder zurück.

Jussi Tupamäki wird der neue Headcoach des EC Bregenzerwald. Mit dem 45-jährigen Finnen wurde nach dem Abschied seines Vorgängers Markus Juurikkala eine mehrjährige Vereinbarung getroffen. Bereits in der Saison 2017/18 schwang der Wunschkandidat der sportlichen Leitung bei den Wäldern das Zepter hinter der Bande.

Jussi Tupamäki wurde am 30. November 1977 in Pori (Finnland) geboren. Trotz seines jungen Alters von 45 Jahren bringt er sehr viel Erfahrung, auch als Nationalteam Trainer mit. Tupamäkis Laufbahn begann 2001, mit gerade einmal 24 Jahren. Seine erste Auslandsstation war das Juniorteam von Estland, ehe er 2017 beim EC Bregenzerwald unterzeichnete. Gleichzeitig fungierte Tupamäki bei den Bulldogs Dornbirn als Athletik- und Skills-Coach, später trat er die Nachfolge von DEC Langzeit Trainer Dave MacQueen an. In der abgelaufenen Spielzeit war Tupamäki bis November bei den Wipptal Broncos unter Vertrag und Sport Coach für sein Heimatland Finnland.

Seit 2014 ist der 45-jährige auch hinter der Bande des estländischen Nationalteams. Unter seiner Führung konnten sich die Esten als fixes Mitglied der 1. Division B etablieren und 2018 die Bronzemedaille bei der WM holen. Zudem feierte Tupamäki zwei Erfolge mit der Jugend. 2016 sicherte er sich mit der U18 Gold, bei der WM der 2. Division B und gewann im selben Jahr Bronze bei der U20-WM (2. Division A).

Als Headcoach des EC Bregenzerwald wird Jussi Tupamäki eng mit dem Trainerteam der BEMER Pioneers Vorarlberg und der VEU Feldkirch zusammenarbeiten. Nicht nur regelmäßiger Austausch und kontinuierlicher, mündlicher Dialog sind vorgesehen, sondern auch gegenseitige Besuche bei den jeweiligen Trainings in Dornbirn und Feldkirch. Pioneers Headcoach Dylan Stanley ist für Tupamäki natürlich kein Unbekannter: „Ich freue mich auf die Arbeit mit Dylan. Er ist seit ewigen Zeiten in Feldkirch. Das ist für einen Importspieler nicht selbstverständlich, schon gar nicht, wenn man sich dabei in die Jugendarbeit einbringt und später sogar die Kampfmannschaft coacht. Ich finde, es ist die ideale Besetzung. Er kennt das Umfeld, die Liga, ihm liegt der Standort am Herzen. Ich sehe hier viele Parallelen zu mir selbst.“

Was auch ein Grund für ein erneutes Engagement beim EC Bregenzerwald ist: „Ich bin gerne in Vorarlberg. Der Kontakt mit dem Verein ist seit meiner ersten Saison hier nie abgebrochen. Ich will helfen, etwas Nachhaltiges aufzubauen, das ist neben der Entwicklung der Spieler mein großes Ziel. Besonders wenn es Richtung Wälderhalle geht, ist es wichtig, den Nachwuchs von Beginn weg ideal zu betreuen und breit aufzustellen. Hier kann ich mit meiner Erfahrung und Ausbildung helfen und den Verein in einer erweiterten Funktion unterstützen.“