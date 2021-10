Zum Welttierschutztag: Ein Besuch im Tierschutzheim

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag. VOL.AT war vorab im Vorarlberger Tierschutzheim in Dornbirn, um mehr über den Tierschutz an sich und die Situation in Vorarlberg in Erfahrung zu bringen.

In den vergangenen Jahren habe sich bereits viel im Tierschutz getan. Dennoch gebe es einiges, das man noch verbessern könnte, wie der Tierpflegeleiter des Vorarlberger Tierschutzheimes Marco Milohnic im Interview erzählt.

Großer Flohmarkt muss ausfallen

Normalerweise veranstaltet das Team rund um das Vorarlberger Tierschutzheim anlässlich des Welttierschutztages einen großen Flohmarkt. Wie bereits im vergangenen Jahr muss dieser auch heuer pandemiebedingt ausfallen. Davon lässt sich das Vorarlberger Tierschutzheim aber nicht unterkriegen - eine Alternative ist bereits organisiert.

Jubiläum im Tierschutzheim

2021 ist ein besonderes Jahr für den Tierschutz in Vorarlberg. Das Vorarlberger Tierschutzheim feiert 20-jähriges Bestehen. Die Mitarbeiter des Tierschutzheimes geben täglich ihr Bestes und scheuen zum Wohl der ihnen anvertrauten Tiere keine Mühen. So werden beispielsweise die einzelnen Stationen im Tierheim nach Möglichkeit immer wieder modernisiert und im Sinne des Tierwohls auf den neuesten Stand gebracht.

Es werden noch Sammler Gesucht

Dafür ist das Tierschutzheim natürlich auf finanzielle Mittel angewiesen. Deshalb findet im Oktober die große Sammelaktion für das Vorarlberger Tierschutzheim statt. Hierfür werden noch Helfer gesucht. Wer sich für Tiere in Vorarlberg engagieren, und dabei noch etwas verdienen möchte, kann sich für die Sammelaktion beim Vorarlberger Tierschutzheim melden.