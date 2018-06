Zum Vatertag: Weinprobe in der höchstgelegenen Weinstube Vorarlbergs gewinnen!

Am Sonntag ist Vatertag. Zu diesem Anlass verlost VOL.AT Tickets für eine genüssliche Weinprobe für dich und deinen Papa in der VINNOVA!

Eine Weinstube mit über 100 edlen Tropfen mitten in den Bergen, auf über 2.000 Metern Höhe? Richtig gehört: In der VINNOVA verweilst du gemütlich vor einem großen Fenster, blickst in die eindrucksvolle Bergwelt der Silvretta Montafon und genießt dabei ein Glas Wein. Wenn du dich auf der vielversprechenden Weinkarte nur schwer für “den Einen” entscheiden kannst, ist die Weinprobe jeden Freitag das Richtige für dich. Erkunde die Genusswelt und lass dich vom Sommelier in die schillernden Universen der roten und weißen Trauben entführen.